Im Fitnesscenter in der Beesener Straße zählt jeder Kilometer auf dem Fahrrad. Denn dabei wird die Spendensumme erradelt, die einem großen Sportfest zugute kommt. Mitmachen ist erwünscht.

Bereits 2018 radelten Sportpark-Cheh Christian Oppe und viele Mitstreiter im Fitnesscenter in der Beesener Straße für den guten Zweck.

Halle (Saale)/MZ - Sportpark-Chef Christian Oppe ruft am heutigen Freitag zum 24-Stunden-Indoorcycling-Marathon auf. Bei dem Event, das bis zum Samstag dauert, wird jeder Kilometer gezählt, der auf den 25 Rädern im Fitnessstudio in der Beesener Straße geradelt wird – und für jeden Kilometer gibt der Sportpark Geld. „Der Erlös fließt zu hundert Prozent in das Sportfest“, erklärt Oppe.