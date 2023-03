Um in ihrem Sport weiterzukommen, ist die Basketballerin Inken-Viktoria Henningsen 2009 nach Halle gezogen. Inzwischen hat sie die Basketballschuhe an den Nagel gehängt.

Menschen in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Zum Einkaufen fährt sie, nun ja, lieber nach Leipzig. Aber in Sachen Gastronomie zum Beispiel ist Inken-Viktoria Henningsen mit Halle völlig zufrieden. Auch sonst hat die gerade 30 Gewordene kaum etwas an der Stadt auszusetzen, in die sie 2009 ihrer Leidenschaft wegen aus Schleswig-Holstein gekommen ist. Seit Kindertagen habe sie nichts mehr gewollt als Basketball spielen. „Ich habe immer gesagt: ,Ich werde Basketballprofi.’“