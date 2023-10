Einziger Galopprenntag des Jahres in Halle Spitzenjockeys kommen an Halloween nach Halle

Am 31. Oktober gibt es den einzigen Renntag des Jahres auf den Passendorfer Wiesen in Halle. Warum das Wetter in aller Munde ist und welche Premiere im nächsten Jahr mit Händel zu tun hat.