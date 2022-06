Spielerisch durch die Wunderkammer

Dank einer Web-App können sich Kinder mit ausgewählten Exponaten der Wunderkammer in den Franckeschen Stiftungen beschäftigen.

Halle (Saale)/MZ - Oskar, Nikol, Egon und Jonas kennen sich schon ziemlich gut aus in der geheimnisvollen Wunderkammer der Franckeschen Stiftungen. Die Hortkinder der zweiten bis vierten Klasse der Grundschule August-Hermann-Francke sind häufig zu Gast in den Stiftungen. Und nun sind die Acht- bis Zehnjährigen sogar Ideengeber und Mitentwickler einer neuen Web-App, die spielerisch durch die einzigartige Sammlung naturwissenschaftlicher Objekte in den Stiftungen führt.