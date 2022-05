Spielend Japanisch lernen Kinder in Halle

Für die rund 20 japanischen Kinder, die aktuell mit ihren Familien in Halle leben, organisiert die Deutsch-Japanische Gesellschaft Unterricht und Begegnungen.

Spielend lernen: Lehrerin Yukiko Tanno (l.) beim Japanisch-Unterricht mit japanischen Kindern in Halle

Halle (saale)/MZ - Miho Ohki lässt ihre Hände über die Tasten des Keyboards gleiten. Sie beginnt zu singen - langsam und deutlich kommen die Worte über ihre Lippen. Es ist ein japanisches Winterlied, in das die vor ihr sitzenden Vier- bis Sechsjährigen einstimmen. Dass die kleinen Japanerinnen und Japaner in ihrer Muttersprache singen, ist nicht ganz selbstverständlich. Denn die Kinder, zum Teil in Halle geboren und hier zu Hause, sprechen zumeist - vor allem außerhalb der Familie - Deutsch als erste Sprache.