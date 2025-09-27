Der Science Cube Open Lab holt „Oh! wie Osten“ aufs Forschungsschiff in Halle. An Deck auf der Saale wurde gespielt statt gestritten: einfache Regeln, echte Geschichten über Vorurteile im Osten und Westen und eine Zahl zur Lohnlücke, die überrascht. Warum es gar dabei nicht so sehr um DDR und BRD geht.

Am Tisch wird erzählt statt debattiert. Und für neues Wissen oder inspirierende Geschichten können Extrapunkte verteilt werden.

Halle (Saale)/MZ - Der Abend beginnt mit einem Lacher. „Machen wir noch eine Vorstellungsrunde?“, fragt jemand. „Na klar, es soll ja pädagogisch wertvoll sein“, sagt Jule Henschel. Auf den Tischen liegen Legosteine, Stifte, Holzplättchen. Draußen das Wasser der Saale, drinnen eine Runde, die spielen und reden will. Eingeladen hat das Open Lab im Science Cube von science2public. Gespielt wurde auf dem vereinseigenen Forschungsschiff Make Science Halle an der Saalepromenade.