Sperrung von Straßenbahngleisen in Halle: Abriss beginnt am Montag

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich sollte am 11. November alles erledigt sein, nun werden die eigentlichen Abrissarbeiten an der Waisenhausmauer voraussichtlich erst an diesem Tag beginnen. Die Stadt habe dem Eigentümer des einsturzgefährdeten Gebäudes auf Antrag mehr Zeit gewährt, hieß es am Mittwoch auf MZ-Anfrage.