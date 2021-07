Sperrung des Glauchaer Platzes sorgt für Staus in Halle

Halle (Saale)/MZ/dsk - Die Sperrung des südlichen Teils des Glauchaer Platzes in Halle hat am Montagmorgen für einen Stau auf der B80 in Richtung Riebeckplatz geführt. Die Abfahrt von der Hochstraße zum Knoten 46 ist zu, für den Verkehr wurden Umleitungen eingerichtet, die den Platz zum Teil weiträumig umgehen.

Auf der Baustelle selbst ist die Firma Papenburg noch dabei, provisorische Fahrbahnen anzulegen. Deshalb ist es nach wie vor möglich, aus der Altstadt in die Glauchaer Straße zu fahren, die während der Bauphase zur Einbahnstraße wird und nur in Richtung Norden benutzt werden kann.