Spenden an die Parteien in Halle: Wer bekommt wieviel?

Die Stadt- und Kreisverbände der Parteien werben Spenden für ihre politische Arbeit ein. Wer am meisten einnimmt und wofür sie das Geld ausgeben.

Die Spannbreite der Spenden, die die Kreis- und Stadtverbände der Parteien in Halle erhalten haben, ist sehr groß.

Halle (Saale)/MZ - So wichtig wie Spenden für die politische Arbeit der Parteien sind, so gefährlich können sie für die Demokratie sein. Auch auf lokaler Ebene? Wie die MZ bei einer Umfrage unter halleschen Parteien ermittelte, können die Stadtverbände durchaus Spenden in namhafter Größe verbuchen. Für die Öffentlichkeit ist dabei nicht sofort ersichtlich, woher das Geld eigentlich stammt und welchen Zweck die Spende erfüllen soll. Die MZ beleuchtet, wie transparent die im Stadtrat vertretenen Parteien mit dem Thema umgehen. Woher die Spenden kommen, bleibt geheim. Da macht keine Partei eine Ausnahme.