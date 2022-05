Spektakulärer Nachteinsatz in Halle - Rettungshubschrauber findet verunglückten Radfahrer

Halle (Saale)/MZ - Seit zehn Jahren arbeitet Björn Heiderich bei der DRF-Luftrettung am Stützpunkt in Oppin. Doch so einen Einsatz gab es noch nie. Ein Radfahrer war in der Nacht zum Mittwoch in einem unwegsamen Waldstück in Ammendorf schwer verunglückt. Ein Ast hatte sich durch sein Bein gebohrt. „Der Mann war so schwer verletzt, dass er sich nicht mehr bewegen konnte“, sagt Heiderich. Mit seinem Handy rief der Biker den Notruf. Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute suchten daraufhin nach dem Opfer, das telefonischen Kontakt zur Leitstelle hielt. Vergebens. „Kurz vor Mitternacht wurden wir dann zu Hilfe gerufen. Es war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, so Heiderich, der die Station in Oppin leitet.

