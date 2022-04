Speedskaterin aus Halle darf an EM in Portugal teilnehmen

Frustration im Lockdown? Nicht für die 15-jährige Pia Mittler. Die Speedskaterin hat sowohl schulisch als auch sportlich Gas gegeben. Nun freut sich die Hallenserin, dass sie an der EM teilnehmen darf - die findet im Risikogebiet Portugal statt.

Pia Mittler hat schon von fast jeder Fahrbahn eine sogenannte Asphaltflechte davongetragen: Schürfwunden am Knie, am Kinn, einmal sogar ein gebrochenes Schlüsselbein. Doch die junge Hallenserin macht stets weiter. „Viele sagen: ‚An deiner Stelle hätte ich schon längst aufgehört‘ - aber mir macht der Sport trotzdem unglaublich viel Spaß!“, so Pia Mittler. Die Schürfwunden machen ihr nichts aus, denn die 15-Jährige ist leidenschaftliche Speedskaterin.