Halles CDU-Chef Marco Tullner kritisiert das Votum der Linkspartei für Egbert Geier als Oberbürgermeisterkandidat. Die SPD spricht von Diffamierung und schießt verbal in Richtung CDU.

Heftige Kritik an Halles Bürgermeister

Halle (Saale)/MZ. - Der Beschluss der Linken in Halle, SPD-Bürgermeister Egbert Geier bei seiner Kandidatur als Oberbürgermeister zu unterstützen, hat offenbar die Konkurrenz angestachelt. Der hallesche CDU-Kreisvorsitzende Marco Tullner fand nach dem Parteitag am vergangenen Wochenende deutliche Worte. Der SPD geht die Kritik zu weit. Sie sieht ihren Kandidaten diffamiert und schießt ihrerseits in Richtung CDU.