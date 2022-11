SPD Halle will gegen den Sparzwang vorgehen

Halle (Saale)/MZ - Die Kritik an den Kürzungsplänen der Stadt hält weiter an. In den politischen Beratungsgremien wird nach Lösungen gesucht. Die hallesche SPD-Fraktion scheint nun die Flucht nach vorn zu wagen und schlägt ein „Konsolidierungsmoratorium“ vor. Mit diesem Schritt sollen alle großen Sparmaßnahmen der Kommune für mindestens zwei Jahre lang auf Eis gelegt werden. Falls der SPD-Vorschlag verabschiedet wird, wären sowohl die geplanten Kürzungen im Sport- und Kulturbereich als auch die Erhöhung der Grundsteuer vom Tisch.

