Noch keine Entscheidung zu OB-Kandidat Geier SPD Halle sieht zuerst den Stadtrat in der Pflicht

Die hallesche SPD hält sich öffentlich weiter bedeckt, was eine Kandidatur des SPD-Bürgermeisters Egbert Geier für das Amt des Oberbürgermeisters angeht. Was am Freitag hinter verschlossenen Türen besprochen wurde.