Knorkator, DJ Ötzi und Super Flu "Sommerspiele" auf der Pferderennbahn in Halle: Diese Stars stehen auf der Bühne

Ab Mittwoch verwandelt sich die Rennbahn in Halle in eine Party-Location. Welche angesagten Bands und DJs auf der Festivalbühne der Sommerspiele stehen nd warum die Veranstalter von der Anreise per Auto abraten.