Alljährlich um die Sommersonnenwende herum tauchen Fotobegeisterte am Ost-Ende der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle auf. Sie alle haben das gleiche Motiv im Fokus.

Sonnenwunder der "Lu-Wu": Was die Ludwig-Wucherer-Straße so einzigartig macht

Sommersonnenwende in Halle

Halles Sonnenwunder in der „Lu-Wu“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Sommeranfang in Halle – in der Saalestadt ist damit jedes Jahr aufs Neue ein besonderes Ritual verbunden. Denn rund um den 21. Juni – das Datum der Sommersonnenwende – ziehen fotobegeisterte Menschen mit Kameras und Smartphones los und postieren sich am oberen Ende der von Hallensern liebevoll „Lu-Wu“ genannten Ost-West-Achse zwischen Steintor und Reileck: der Ludwig-Wucherer-Straße.