Sommerfest der „Freunde Baschkortostans“ in Halle - Warum der Kontakt mit Russen wichtig ist

Warum die halleschen „Freunde Baschkortostans“ trotz des Krieges in der Ukraine weiter den Kontakt zu Russen aufrechthalten.

Halle (Saale)/MZ - Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am Samstag wieder das Sommerfest der Freunde Baschkortostans in Halle statt - traditionell auf dem baschkirischen Spielplatz auf der Peißnitzinsel. Es war kein Fest wie jedes andere, denn der Krieg in der Ukraine belastet die Beziehungen zwischen Halle und der russischen Partnerstadt Ufa (Hauptstadt der russischen Republik Baschkortostan). Auf russische Fahnen verzichtete man deshalb.