Sommer im Quartier lädt mit bunten Veranstaltungen - eine Auswahl

Halle (Saale)/MZ - Sie sind ein Hingucker in Halles Stadtbild: die mit farbenfrohen Salzpflanzen bestückten Halophytenbänke. Nun werden die beliebten Ruhe-Inseln auch noch zur Bühne für Kleinkunst und Konzerte. Denn die im Juli begonnene Kulturreihe „Sommer im Quartier“ findet an verschiedenen Standorten dieser Bänke ihre Fortsetzung. Und auch wenn der Sommer selbst sich langsam verabschiedet, lädt „Sommer im Quartier“ noch bis Ende Oktober mit einem bunten Programm zum Kulturgenuss in die einzelnen Stadtteile Halles ein.

An 14 Standorten der Bänke, die im Rahmen des kulturellen Themenjahres der Stadt Halle aufgestellt worden sind, gibt es im Zeitraum vom 27. August bis zum 31. Oktober über 60 Veranstaltungen: Konzerte, Theater, Kabarett, Lesungen, Puppenspiel, Clowns, Stelzenlauf und eine Feuershow. Bespielt werden die Halophyten-Standorte Am Treff, Domplatz, Heide-Nord, Franckeplatz, Hallmarkt, Hauptbahnhof, Holzplatz, Stadtmuseum, Lutherplatz, die Freifläche vor dem Landesmuseum für Vorgeschichte, das Bootshaus 5 am Riveufer, der Forstwerder und die Silberhöhe.

Bauchrednerin Kati Schumacher mit ihrer Figur Halelore Salzig

Den Auftakt macht an diesem Freitag von 16 bis 17 Uhr am Gesundheitszentrum Silberhöhe Zohar Lioz-Aviv an der Gitarre. Der Songwriter aus Tel Aviv singt und spielt Lieder über Liebe und die Kraft der Veränderung im Leben und begleitet sich dabei selbst auf seinem Instrument. Zohar Lioz-Aviv ist an drei weiteren Terminen zu erleben: Am 19. September am Landesmuseum für Vorgeschichte, am 30. September in Heide-Nord und am 15. Oktober vor dem Waisenhaus der Franckeschen Stiftungen - alle Termine um 17 Uhr.

An diesem Samstag indes wird Bauchrednerin Kati Schumacher mit ihrer Figur Halelore Salzig um 15 Uhr in Heide-Nord und am Sonntag zur gleichen Zeit am Holzplatz zu erleben sein. Ebenfalls am Sonntag von 14 bis 16 Uhr wird zur Clown-Visite an den Treff in Halle-Neustadt geladen - vor allem Kinder werden begeistert sein. Weiter geht es am Neustädter Treff am Montag, 17 Uhr, mit den Kiebitzensteinern, die dann am Dienstag, wiederum um 17 Uhr, am Franckeplatz eine Kostprobe ihres neuen Programms geben werden.

Rock vor dem Landesmuseum für Vorgeschichte

Professor Klaus Schwieberdinger alias Jonas Schütte wird am Dienstag, 31. August, um 17 Uhr den Franckeplatz mit Impro-Theater bespielen, bevor es im September unter anderem mit einer Lesung von Illustrator Thomas Leibe (1. September, Heide-Nord, 16 Uhr), noch einmal mit den Kabarettisten der Kiebitzensteiner (1. September, Lutherplatz, 17 Uhr sowie 4. September, Landesmuseum für Vorgeschichte, 17 Uhr) und Bauchrednerin Kati Schumacher (4. September, Am Treff, 15 Uhr) weitergeht.

Ein besonderer musikalischer Leckerbissen verspricht das Konzert des Antje-Frenck-Duos am Samstag, 4. September, um 17 Uhr vor dem Stadtmuseum sowie am Sonntag, 5. September, um 17 Uhr auf dem Hallmarkt zu werden. Das Duo serviert jeweils groovige Jazz-Klänge an den beiden Halophytenbänken. Zum Repertoire der Band gehören Bearbeitungen von Pop-Klassikern und Jazz-Standards. Rockig dagegen geht es - ebenfalls am Sonntag - vor dem Landesmuseum für Vorgeschichte zu: Um 17 Uhr greift dort Mario Romanow zur (Rock)-Gitarre.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Alle weiteren Termine von „Sommer im Quartier“ auf sommerimquartier.de