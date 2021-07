Sollte es eine Station der Wasserrettung am Saalestrand in Halle geben?

Halle (Saale)/MZ - Seit einigen Jahren wird der Saalestrand an der Ziegelwiese immer beliebter. Vor allem Familien mit jungen Kindern nutzen den seichten Uferbereich zum Baden. Die Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler will sich jetzt dafür einsetzen, dass der Saalestrand für die Badenden sicherer wird. Im Stadtrat reichte die Fraktion deshalb einen Antrag ein, mit dem eine mobile Wasserrettungs- und Hilfeleistungsstation auf der Ziegelwiese eingerichtet werden soll. Möglich wäre etwa eine kostengünstige Containerlösung, wie sie bereits beim Kitaschwimmen genutzt wird.

Die Stadtverwaltung lehnt die Idee allerdings ab. René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung, verweist in einer Stellungnahme darauf, dass die Stadt vom Baden in der Saale aus hygienischen Gründen abrät. Außerdem könnten die Kosten für einen Container „in der derzeitigen Haushaltslage“ nicht gedeckt werden und auch die Folgekosten, die für die Besetzung der Station zu erwarten wären, könnten nicht übernommen werden.

Im Stadtrat stieß die Idee am vergangenen Mittwoch jedoch auf Zustimmung. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel über das Baden in der Saale diskutiert. Wir unterstützen den Antrag auf jeden Fall“, sagte Wolfgang Aldag (Die Grünen). Er könne die ablehnende Haltung der Stadtverwaltung nicht verstehen. Sowohl die Verwaltung als auch die Fraktionen hätten die Entwicklung am Saalestrand gewollt, jetzt müsse man sich auch der Verantwortung stellen, die mit der gestiegenen Beliebtheit des Platzes einhergehe. Aldag appellierte an die Verwaltung, ihre Position noch einmal zu überdenken. Der Antrag zur Errichtung einer mobilen Rettungsstation soll nach der Sommerpause weiter im Rat diskutiert werden.