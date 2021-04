Sollen im „Roten Ochsen“ Wohnungen entstehen?

Halle (Saale) - Die SPD-Fraktion im Stadtrat drängt auf eine Planung für die Zeit nach dem Umzug der Haftanstalt „Roter Ochse“ in die Frohe Zukunft. Die Stadtverwaltung habe auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtrat erklärt, dass gegenwärtig kein konkreter Plan für die zukünftige Entwicklung des Roten Ochsen erarbeitet wird. Damit entstehe die größte Potenzialfläche für städtebauliche Entwicklung im Giebichensteinviertel.

SPD-Landtagskandidat Igor Matviyets fordert: „Eigentum verpflichtet. Das gilt auch für das Land als Eigentümer. Dafür muss die Stadt Halle klar und deutlich signalisieren, dass das Gelände des Roten Ochsen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung unserer Stadt einnehmen muss.“

In Giebichenstein sei der Wohnraum knapp, Mietpreise steigen und dies führt zu sozialen Verdrängungen, so Matviyets. Eric Eigendorf, Fraktionsvorsitzender der SPD im halleschen Stadtrat, betont, dass das soziale Auseinanderdriften in der Stadt verhindert werden müsse. Insbesondere in Giebichenstein können eine Entwicklung beobachtet werden, der entgegengewirkt werden müsse. Mit einer Ausweitung des Wohnungsangebotes, dem fortgesetzten Einsatz der städtischen Wohnungsunternehmen und sozialen Erhaltungssatzungen könne man dieser Entwicklung in der Saalestadt einen Riegel vorschieben.“ (mz)