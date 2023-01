Soleier und Segen in der Moritzkirche Halle

Halle (Saale)/MZ - Alljährlich ziehen in der Zeit um den Tag der Heiligen Drei Könige auch in Halle die Sternsinger durch die Stadt, um beim traditionellen Dreikönigssingen Spenden für Kinder in aller Welt einzuwerben. In diesem Jahr steht das Sternsingen unter dem Thema „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“.

