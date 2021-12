Solche Bäume wird es in Halle nie wieder geben

Klima- und Umweltaktivisten in Halle mahnen gegen das Fällen eines 100-jährigen Baums. Sie wollen mit dem verantwortlichen Immobilienentwickler ins Gespräch kommen.

Halle (Saale)/MZ - Hoch wie ein fünfstöckiges Haus steht die Rosskastanie in der Mansfelder Straße, in der Nähe der Haltestelle Ankerstraße. Mehr als 100 Jahre ist sie alt und möglicherweise wird es Bäume wie sie in Deutschland wohl nie wieder geben. „Wegen der Klimakatastrophe werden einheimische Bäume, die jetzt gepflanzt werden, niemals wieder diese Höhe erreichen“, erklärt Klimaaktivist und Schriftsteller Christoph Kuhn. Mit den Extremwetterereignissen seien schlicht keine guten Wachstumsbedingungen mehr gegeben.

Um das Fällen der Kastanie in der Mansfelder Straße zu Gunsten eines Neubaugebietes zu verhindern, rief die Initiative „Bürgerïnnen für Bäume“ zu einer Baumwache am Dienstagmittag auf. Etwa 20 Personen beteiligten sich. Es wurden Gedichte rezitiert, musikalische Begleitung lieferte eine Saxophonistin.

Halles neueste Klimainitiative

Gegründet wurde die Initiative vor nur einer Woche von Schriftsteller Kuhn, Grünen-Stadträtin Anne-Marleen Müller-Bahlke und der Landschaftsarchitektin und Hochschuldozentin Christine Fuhrmann.

Man wolle mit dem Projektentwickler ins Gespräch kommen, erklärt Fuhrmann. Seit zehn Jahren bilde sie an der Technischen Universität in Cottbus Architekten und Stadtplaner aus. Sie ist sich sicher, dass man Bauen, Stadtentwicklung und Ökologie zusammenbringen kann. Sie ist optimistisch, dass der Investor das Potential der Kastanie erkennen wird. Wenn man solche „Prachtstücke“ in architektonische Konzepte einbinde, könne man sehr lebenswerte Orte schaffen. „Bauen und Bäume“, fasst sie zusammen.

Das Bündnis „Bürgerïnnen für Bäume“ sieht viel Arbeit auf sich zukommen - als nächstes soll es gegen Baumfällungen am Universitätsring gehen.