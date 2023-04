Halle (Saale)/MZ - Lang anhaltender Applaus brandete auf, als Holger Friedrich, Geschäftsführer des DLRG-Sachsen-Anhalt, am vergangenen Samstag bei der Eröffnung des neuen Schulungszentrums am Holzplatz explizit dem aktuell suspendierten halleschen Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) dankte. Der OB habe sich persönlich sehr dafür eingesetzt, dass die DLRG am Holzplatz bauen konnte. Dann wurde es kurz politisch: „Lasst uns wieder zur Normalität kommen“, sagte Friedrich, der Schwebezustand ohne Wiegand im Rathaus sei komisch. Wiegand selbst saß während der Rede in der letzten Zuschauerreihe.

