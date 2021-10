So thematieren die Halleschen Frauenkulturtage Hass gegen Frauen im Netz

Was muss passieren, damit Frauen im Netz sicher vor Hass sind? Bei den Halleschen Frauenkulturtagen wird das Thema künstlerisch und praktisch ergründet.

Blick in die Ausstellung „moving digital“

Halle (Saale)/MZ - Ein digitales Frauendasein ist kompliziert. Jeder Bildschirm ist mittlerweile ein Portal für unzählige Angebote, Möglichkeiten und Menschen - täglich werden es mehr. Die Sache ist nur, dass an vielen digitalen Orten allzu männliches Revierverhalten herrscht.

Frauen werden noch immer Opfer von Herablassung, Beleidigung, Belästigung und Schlimmerem

„Es ist erwiesen: Weibliche Personen erleben mehr Hass im Netz“, sagt Jutta Jahn, Vorstandsfrau des Vereins Dornrosa in Halle. Dieser Missstand ist das zentrale Thema bei den diesjährigen Halleschen Frauenkulturtagen des Vereins, die noch bis zum 7. November mit Vorträgen, Workshops und Kulturveranstaltungen stattfinden.

Unter dem Motto „Digital Gender Lab“ (zu deutsch: Digitales Geschlechterlabor) wird ein großer Widerspruch der Gegenwart untersucht: Auf der einen Seite schreitet die Digitalisierung - oft verheißungsvoll - voran, auf der anderen Seite gelingt es nicht, digitale Räume sicher für Mitbürgerinnen zu gestalten. Frauen werden noch immer Opfer von Herablassung, Beleidigung, Belästigung und Schlimmerem, wenn sie in der digitalen Öffentlichkeit in Erscheinung treten.

Ziel: gesamtgesellschaftliche Themen auf die Bedeutung für Frauen herunterzubrechen

Corona habe die Digitalisierung noch einmal beschleunigt, sagt Jahn, die die Kulturtage kuratiert. „Wir betrachten, was das für eine Bedeutung für die Geschlechtergerechtigkeit hat und was sich für Chancen bieten.“ Die Frauenkulturtage haben eine lange Tradition in Halle, finden dieses Jahr bereits zum 26. Mal statt.

Das Ziel sei es, gesamtgesellschaftliche Themen auf die Bedeutung für Frauen herunterzubrechen. Dies geschieht beispielsweise bei der Online-Veranstaltung „Her own Hero?!“ (zu deutsch: Ihre eigene Heldin), bei der offen diskutiert wird, wie man die Videospielszene zugänglicher für Frauen gestalten könnte.

Digitalisierung biete viele Chancen, aber braucht Regeln

Wie im eigenen Alltag die Sicherheit im Netz geschützt werden kann, wird beim Workshop „Selbstbestimmt online“ geübt. Neben den Veranstaltungen finden Kunstausstellungen statt. So werden bei „moving digital“ (zu deutsch: digital bewegen) Videokunst und klassische Ausstellungsräume für Gemälde miteinander verbunden. Zusätzlich wird das Schaufenster des Raums für Grafik in der Geiststraße bespielt, um die Kunst in den Stadtraum zu bringen.

Die Digitalisierung biete viele Chancen, zum Beispiel für offene, demokratische Diskussionen, sagt Jahn. Dafür müsse man sich im Netz aber sicher fühlen. Das sei noch nicht bei allen der Fall. Sie möchte, dass sich da endlich etwas bewegt: „Ich weiß nicht, ob es uns besser macht, wenn wir uns im Netz alle Rüstungen anlegen.“ Ihr Vorschlag ist eine Art Straßenverkehrsordnung für das Internet: Ohne ein paar Regeln, sei es nicht für alle sicher.