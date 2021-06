So soll der Markt in Halle in diesem Sommer attraktiver werden

Halle (Saale)/MZ - Halles Marktplatz präsentiert sich in diesem Sommer einmal mehr in Urlaubslaune: Am Mittwoch wurden auf der Ostseite des Marktes zwei von drei großen Holzbooten mit Sitzgelegenheiten und Sandkiste aufgestellt, das dritte Boot wird demnächst an der Westseite zum Entspannen einladen.

Gebaut wurden sie vom halleschen Künstlerkollektiv „113 Prozent“, initiiert und ermöglicht wurde das Projekt vom Stadtmarketing und dem Förderverein Pro Halle.

„Wir wollen damit die Aufenthaltsqualität auf dem Markt erhöhen und damit Halle attraktiver machen"„ so Stadtmarketing-Chef Mark Lange. Zudem sollen die Boote für Hallenser und Gäste die Verbindung Halles zur Saale als Stadt am Fluss herstellen.