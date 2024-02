So sind die freiwilligen Feuerwehren im nördlichen Saalekreis aufgestellt

Vor kurzem kam das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug nach Zscherben. Anfang März wird es in Dienst gestellt.

Landsberg/Teutschenthal/Salzatal/Kabelsketal/Wettin-Löbejün/MZ - Sie begeben sich in Gefahr, retten Menschenleben oder löschen Feuer – die Ehrenamtler der freiwilligen Feuerwehren. Für die Städte und Gemeinden im nördlichen Saalekreis sind sie unentbehrlich. Doch um die Einsatzkräfte bestmöglich auszustatten, müssen die Kommunen tief in die Tasche greifen. Das klappt nicht immer. Die MZ hat nachgefragt, wie die Ausstattung in den einzelnen Orten aussieht und wo es Nachholbedarf gibt.