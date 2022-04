So sieht es in der Flüchtlingsunterkunft im alten Maritim in Halle aus

Im ehemaligen Maritim Hotel in Halle werden letzte Vorbereitungen getroffen, bevor in der nächsten Woche Flüchtlinge aus der Ukraine dort einziehen sollen.

Halle (Saale)/MZ - In der nächsten Woche soll das ehemalige Maritim-Hotel am Riebeckplatz als Flüchtlingsunterkunft in Betrieb gehen. Die Stadtverwaltung hat Medienvertretern am Freitag einen Rundgang durch das Gebäude ermöglicht.

Blick in die Eingangshalle des ehemaligen DDR-Luxushotels Foto: Silvio Kison

Die ersten drei Etagen des alten DDR-Luxushotels werden genutzt, es gibt insgesamt rund 350 Plätze. Die Zimmer sind größtenteils noch original eingerichtet. Es gibt Einzel- und Doppelzimmer, wobei bei den Einzelzimmern die Möglichkeit besteht, noch ein zweites Bett hineinzustellen und im Doppelzimmer noch ein Stockbett hinzuzufügen. So sollen auch Familien in der Unterkunft wohnen können. Auch Babybetten sollen zur Verfügung stehen.

Aktuell stehen auf drei Etagen rund 350 Plätze zur Verfügung. Silvio Kison

Im Erdgeschoss ist der Speisesaal offen, die Küche geht allerdings nicht wieder in den Betrieb, denn das Essen liefert ein Caterer. Auch für die medizinische Grundversorgung der Flüchtlinge ist ein Bereich eingerichtet worden.

Blick in ein Doppelzimmer, das zusätzlich noch mit einem Stockbett erweitert werden kann. Silvio Kison

Blick in ein Badezimmer. Foto: Silvio Kison

Das Hotel war 2015 schon einmal als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden. Seit 2017 stand es aber leer. Die Notunterkunft in der Brandbergehalle soll ab kommender Woche wieder für den Sport frei sein.