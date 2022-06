So reagieren die Stadträte in Halle auf die Anklage gegen den Oberbürgermeister

Halle (Saale)/MZ - Die Nachricht von der Anklage gegen Oberbürgermeister Wiegand (mehr dazu hier) hat in der halleschen Kommunalpolitik Wellen geschlagen. „Die Luft war schon dünn, jetzt ist sie noch dünner“, schrieb Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) am Mittwoch auf Twitter. Der OB sei für sie „unhaltbar“, selbst wenn er nicht schuldig gesprochen werden würde. „Ein Stadtoberhaupt hat sich nicht nur an Paragrafen zu halten. Ein Stadtoberhaupt hat einfach auch Anstand und einen moralischen Kompass unter Beweis zu stellen“, so Müller.

