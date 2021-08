So plant die Halle den „autofreien Tag“

Am 22. September soll in Halle der „autofreie Tag“ stattfinden.

Halle (Saale)/MZ/Nay - Die Planungen für den „autofreien Tag“, der am 22. September in Halle stattfinden soll, schreiten voran. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, steht inzwischen fest, welche Attraktionen angeboten werden sollen. Der Aktionstag, der in die Europäische Mobilitätswoche (vom 16. bis 22. September) eingebettet ist, findet in diesem Jahr unter dem Motto „Aktiv, gesund und sicher unterwegs“ statt. Laut Pressemitteilung zielen die meisten Veranstaltungen auf die Stärkung des Fahrradverkehrs in Halle ab. Geplant sind festliche Aktionen in nahezu allen Stadtteilen.

Flohmarkt, Seifenkistenrennen und Fahrradwerkstatt

Auf der Silberhöhe soll in der Jessener Straße eine Fußball-Anlage aufgebaut werden, außerdem eine Kaffeetafel und Infostände von Akteuren aus dem Stadtteil zum Thema Verkehrssicherheit. In Neustadt ist in der Fußgängerzone Am Treff ein Seifenkistenrennen geplant.

In der Adam-Kuckhoff-Straße in der nördlichen Innenstadt soll es einen Flohmarkt mit Sportspielen und eine Fahrradwerkstatt geben. In der Landsberger Straße in Freiimfelde soll es ein Quartiersfest geben, Ähnliches ist auch auf dem Dautzsch vorgesehen, wo ein Aktionstag rund ums Radfahren stattfinden soll. In Heide-Nord soll es „Spiel, Spaß und Wissen im Quartier“ geben.

„Autofreier Tag“ in Halle

Die Stadt will außerdem geführte Radtouren zu Orten mit hoher Bedeutung für den Radverkehr durchführen, die demnächst ausgebaut werden sollen. Dabei soll der jeweilige Planungsstand vorgestellt und zur Diskussion eingeladen werden. Auch die Stadtwerke wollen sich am „autofreien Tag“ beteiligen. Am 22. September sollen alle Inhaber eines Fahrzeugscheins kostenlos mit Straßenbahnen und Bussen durch die Stadt fahren können.

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) bedankte sich im Namen der Stadt bei allen Vereinen, Initiativen und Bürgern, die im Vorfeld Vorschläge und Ideen eingebracht haben, wie der Aktionstag gestaltet werden kann. „Gemeinsam werden wir den autofreien Tag sichtbar und attraktiv im öffentlichen Raum, auf den Straßen und Plätzen gestalten.“