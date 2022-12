Blick auf die Baustelle der Dürer Grundschule in Halle. In Schulbaustellen wurde zuletzt häufig eingebrochen.

Halle (Saale)/MZ - Schulen und Kindertagesstätten sind in Halle häufig das Ziel von Einbrechern. Alleine in den vergangenen drei Jahren wurden zwölf Einbrüche in Kitas und 21 Einbrüche in Schulen bekannt. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Antwort auf eine Stadtratsanfrage der CDU-Fraktion mit.