Halle (Saale)/MZ - Musik war bereits von Weitem zu hören und wenn man sich dem sonst so beschaulichen Pestalozzipark näherte, fiel sofort auf, dass ungewöhnlich viele Menschen auf den Beinen waren. In grüner Kulisse sah man Familien mit ihren Kindern, Senioren und Jugendliche in Richtung des südlichen Parkabschnitts strömen. Der Grund: das Pestalozzi-Parkfest, das in diesem Jahr bereits zum 55. Mal stattfand.