Auf der Silberhöhe in Halle fand am Dienstag zum ersten Mal ein Gesundheitstag statt. Welche lokalen Vereine und Initiativen sich präsentiert haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Sie war der Hingucker am Dienstag auf dem Platz am Gesundheitszentrum Silberhöhe: eine knallgelbe Hüpfburg, die vor dem grauen Plattenbau aufgeblasen worden war. Kinder ließen sich nicht zweimal bitten – und nutzten in großer Zahl das luftgefüllte Bewegungsangebot. Auch sonst wirkte der eher triste Vorplatz am Dienstag ungewohnt belebt: Zum ersten Gesundheitstag auf der Silberhöhe hatten mehr als 20 lokale Vereine und Initiativen ihre bunten Stände aufgebaut. Sie luden zu Mitmachaktionen ein, es gab Glücksräder und sportliche Aktivitäten zum Ausprobieren.