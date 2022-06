So leben ukrainische Flüchtlinge in der großen Notunterkunft in Halle Neustadt

In der Turnhalle in Neustadt stehen 172 Betten zur Verfügung. Rund um die Uhr sind Helfer im Einsatz.

Blick in die Flüchtlingsunterkunft in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Laut lachend rennt der sechsjährige Myron zwischen den Trennwänden und Feldbetten umher, die in der Turnhalle am Bildungszentrum in Neustadt aufgestellt sind. Zwei andere Jungs, die etwa in seinem Alter sind, fahren auf Bobbycars hinter ihm her. Die Kinder sind in ihrem Spiel versunken, ihre Umgebung scheinen sie kaum wahrzunehmen.