So läuft das erste virtuelle Date mit Havag-Star Tina

Halle (Saale)/MZ - Tina wartet schon auf einem Bildschirm. Die LED-Lichter funkeln. Und mit ihrem roten Kotflügel sieht es so aus, als würde das Schweizer Mädel eine Schutzmaske tragen. Und plötzlich ist man mittendrin in der virtuellen Welt, sieht Halles Super-Tram in voller Schönheit dank einer VR-Brille auf einem Bahnsteig.