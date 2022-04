So kehrt das Laternenfest nach Halle zurück

Das größte Volksfest Mitteldeutschlands will sich nach Corona kleiner, aber feiner präsentieren - als Event für die Familie. Was an Plänen schon bekannt ist.

Halle (Saale)/MZ - Der Mai steht vor der Tür, und bis zum Sommer ist es auch nicht mehr weit. Und damit stellt sich für etliche Hallenser und Gäste die Frage: Wird es in diesem Jahr ein Laternenfest geben? Schließlich zog es bisher alljährlich am letzten Augustwochenende Zehntausende nach Halle, und Jahrzehnte lang war das Spektakel nicht nur ein Highlight in der Stadt, sondern das größte Volksfest Mitteldeutschlands. Coronabedingt fand es in den vergangenen zwei Jahren nur im kleinsten Rahmen statt.