So kam der autofreie Tag in Halle bei den Bürgern an

Etwa 150 Teilnehmer beteiligten sich am Mittwochabend an einer Kinder-Fahrraddemo durch die Altstadt.

Halle (Saale)/MZ - Cornelia und Bernd Kalbitz aus Büschdorf sitzen in einer Straßenbahn der Linie 7 und holen die Fahrzeugscheine ihrer Autos hervor. Am Mittwoch dürfen sie und alle anderen Autofahrer die Bahnen und Busse der Havag in Halle kostenfrei nutzen, wenn sie diese Dokumente dabeihaben.

Kostenslos fahren mit seinem Führerschein: Züge der Tram voller als sonst

„Wir testen das Angebot, aber dauerhaft auf das Auto zu verzichten, können wir uns nicht vorstellen“, sagen sie. Mit dem eigenen Wagen sei man einfach flexibler, trotz der Baustellen in der Stadt auch schneller. Und außerdem seien die Tickets für den ÖPNV zu teuer, meinen sie.

Tatsächlich sind die Züge der Tram an diesem Tag voller als sonst. Und doch herrscht auf den Straßen nahezu der gleiche Autoverkehr wie an anderen Tagen, staut sich die Fahrzeugkolonne auf der Hochstraße zeitweise wie immer bis zum Rennbahnkreuz zurück. Von einem echten autofreien Tag ist wenig zu sehen.

Cornelia und Bernd Kalbitz sind am Aktionstag auf die Straßenbahn umgestiegen. Der Fahrzeugschein für den Pkw galt als Ticket. Foto: Dirk Skrzypczak

Viele Pendler setzen auf Pkw

Man wolle an diesem europaweiten Aktionstag Alternativen zum Autofahren aufzeigen, die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel in den Mittelpunkt rücken, heißt es aus dem Ratshof. Pendler haben damit freilich ein Problem. Wer mit dem Auto anreist, lässt es nicht vor den Toren der Stadt stehen. Nach einer statistischen Erhebung der Agentur für Arbeit von 2019 pendeln täglich etwa 30.000 Personen nach Halle.

Ein Großteil kommt mit dem Auto. Die TU Dresden hatte zudem in einer Studie von 2018 ermittelt, dass 61 Prozent der Menschen das eigene Auto wählen, wenn sie Strecken zwischen fünf und zehn Kilometern zurücklegen. Ab einer Distanz von über zehn Kilometern seien es sogar 85 Prozent.

Teilweise gesperrte Straßen stoßen nicht überall auf Verständnis

„Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ist ein Prozess. Die Menschen werden ihre Gewohnten nicht sofort ändern, sondern schrittweise den ÖPNV für sich entdecken“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Iris Rudolph. Aktuell befördert die Havag etwa 180.000 Fahrgäste täglich. Mit der derzeitigen Flotte seien auch 250.000 Passagiere pro Tag möglich. Und die neue Tramfamilie mit 56 Zügen, die für 168 Millionen Euro bis 2027 angeschafft werden soll, berücksichtige noch höhere Nutzerzahlen.

Am Mittwoch ist der autofreie Tag noch eher ein Informations- und Erlebnistag mit Seifenkistenrennen in Neustadt, Fußball auf der Silberhöhe, einem Benefizlauf in Heide-Nord, einem Fest in Freiimfelde und einer Fahrrad-Demo in der Innenstadt. Zum Teil müssen Straßen gesperrt werden, was nicht überall auf Verständnis stößt. Die Bürgerinitiative Adam-Kuckhoff-Straße hat die Kreuzung am Weidenplan blockiert. Doch immer wieder drängeln sich Autofahrer an den Absperrungen vorbei.

Absperrung zum Straßenfest? Egal. Wie dieser Autofahrer zwängten sich auch andere Fahrzeugführer über den Weidenplan. Foto: Silvio Kison

Aggressive Autofahrer und ungewissen Zukunft für den öffentlichen Nahverkehr in Halle

Ein Kurierfahrer wird aggressiv, beschimpft die Organisatoren als Verbrecher. „Es ist erschreckend, wie aggressiv es zugeht. Dabei hatten wir mit Schildern schon seit Tagen auf die Sperrungen hingewiesen“, sagt Sophie Bartz von der Bürgerinitiative. Es sei doch richtig, etwas für den Klimaschutz zu tun. Dazu gehöre eine Mobilitätswende.

Genau dieser Umstand bereitet allerdings den Planern der Havag für das Stadtbahnprogramm Kopfschmerzen. „Wir bauen Straßen und Bahnanlagen für mindestens 30 Jahre. Dabei weiß heute keiner, welche Infrastruktur überhaupt notwendig sein wird“, sagt Erhard Krüger, Bereichsleiter bei der Havag. Ab 2025 will die Tochtergesellschaft der Stadtwerke die Freiimfelder Straße ausbauen. Die Weichen dafür werden schon jetzt gestellt.