So ist der Stand der Baurbeiten auf dem Glauchaer Platz in Halle

Der „Knoten 46“ ist ein Dreh- und Angelpunkt für den Straßenverkehr in Halle. Seit Sommer wird gebaut. Das Ende der Einschränkungen ist nun in Sicht.

Halle (Saale)/MZ - Er gilt als wichtiger Knotenpunkt im Nervensystem des Straßenverkehrs in Halle: der Glauchaer Platz. Im Juli des vergangenen Jahres hatte die Sanierung des „Knotens 46“ begonnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sich Autofahrer an die Einschränkungen gewöhnt. Seit Weihnachten gibt es zudem kaum noch Behinderungen. Im aktuellen Zustand ist nur noch die Ausfahrt aus dem Glauchaer Platz in Richtung Franckeplatz gesperrt. Dicht ist auch die Zufahrt in die Straße An der Moritzkirche vom Glauchaer Platz aus.