So holt sich ein Schüler aus Halle den Sieg bei „Jugend forscht“

Halle (Saale) - Martin Rauch ist den Sollbruchstellen der Materie auf der Spur - und sieht genauer hin als alle anderen vor ihm. Der physikbegeisterte Schüler vom Gymnasium Südstadt hat eine Technik entwickelt, um mit Strahlung kleinste Defekte in Stoffen zu entdecken. Damit hat er den Landessieg bei „Jugend forscht“ im Bereich Physik errungen.

Radioaktive Strahlung auf Stoffe zu schießen und zu messen

Mit achtzehn Jahren kennt sich Rauch schon bestens aus in der Welt von Wissenschaft und Technik. Mit einem Lachen erklärt er, was sich genau hinter einer Positronen-Annihilations-Lebensdauerspektroskopie verbirgt - die Technik, die er mit seiner Forschung verbessert hat.

Im Prinzip gehe es darum, radioaktive Strahlung auf Stoffe zu schießen und zu messen, wie sich die Strahlung im Material verteilt. Mit den Mustern, die sich dabei ergeben, lassen sich Schwachstellen auf atomarer Ebene finden. „Man könnte damit genau vorhersagen, an welcher Stelle ein überdehntes Gummiband reißt“, sagt Rauch.

Nach monatelangem Experimentieren könnte Schüler die gültige Lehrmeinung revidieren

Bei einem Praktikum an der Uni Halle lernte Rauch diese Technik kennen. Sein Mentor dort - und persönlicher Freund -, der Professor Reinhard Krause-Rehberg, ist sogar Verfasser eines Lehrbuchs zum Thema. Das Problem: Laut gültiger, von Krause-Rehberg vertretener Lehrmeinung könnten die radioaktiven Quellen für diese Methode nicht kleiner als ein Millimeter sein. Rauch wunderte sich, konnte die Einschränkung nicht nachvollziehen. Warum ginge es nicht auch kleiner?

Er erkannte in dieser Frage das Potenzial für ein „Jugend forscht“-Projekt und nutzte seinen Zugang zu den Laboren und den Messrobotern der Universität und tauchte tief in die Eigenschaften von schwach radioaktiven Positronenemittern ein. Und tatsächlich konnte er nach monatelangem Experimentieren die gültige Lehrmeinung revidieren. Seine Positronenquelle unterschritt den theoretischen Grenzwert von einem Millimeter um ein Vielfaches, ist bloß so groß wie ein von einem Haar abgeschnittenes Scheibchen.

Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf hat schon Interesse an Rauchs Positronenquelle angemeldet

Mit seiner neuen Erfindung untersuchte Rauch Schweißnähte und konnte Schwachpunkte daran feststellen, die man mit den bisherigen Mitteln nicht gefunden hätte. Diese neuen Möglichkeiten sind auch in der etablierten Forschungs-Community aufgefallen: Das Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf hat schon Interesse an Rauchs Positronenquelle angemeldet. „Da würde ich mich gerne mit einbringen“, sagt Rauch. Er freut sich, dass es mit der Forschung weitergeht.

Für die Zeit nach dem Abitur plant der junge Physiker ein Studium seines Lieblingsfaches in Halle. Aber was fasziniert ihn eigentlich so an dieser Disziplin? „Man kann makroskopische Wirkungen auf mikroskopische Wirkungen zurückführen“, sagt er. So wie Strahlungsunterschiede anzeigen, wo ein Gummiband oder eine Schweißnaht reißen, gibt es also noch viele andere Wechselwirkungen zu erkunden. Rauchs Entdeckerdrang wird hier sicher noch einiges freilegen. (mz/Phillip Kampert)