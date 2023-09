Im letztem Jahr hat die Bunte Eisträumerei im Paulusviertel eröffnet. Darum konnte sie sich neben all den anderen Eiscafés in dem halleschen Kiez behaupten.

Halle (Saale)/MZ - Nach regenreichen Wochen im August geht der Sommer in die Verlängerung. Sogar Ende September sollen die Temperaturen nach Prognosen der Wetterdienste noch auf 20 Grad steigen. Ganz zur Freude der örtlichen Eisverkäufer. Einer von ihnen ist Heiko Kühnert. Mit seiner Bunten Eisträumerei ist er im Juni 2022 von Halle-Trotha ins Paulusviertel gezogen. Doch trotz der hohen Dichte an Eisdielen in dem Stadtteil – mindestens acht weitere sind von da aus fußläufig in höchstens 15 Minuten zu erreichen – lautet sein Fazit nach etwas mehr als einem Jahr: „überwältigend“.