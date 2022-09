So hart trifft die Energiekrise die Verbraucher in Halle - Initiative nimmt die Politik in die Pflicht

Halle (Saale)/MZ - In Halle richten sich der regionale Energieversorger EVH, Stadt, Wohnungsunternehmen, Firmen und Krankenhäuser angesichts weiter explodierender Energiepreise auf einen dramatischen Winter ein. Laut EVH muss ein Drei-Personen-Haushalt in der Stadt bereits mit einer durchschnittlichen Mehrbelastung von 1.500 Euro für Erdgas im Jahr rechnen, beim Strom sind es rund 1.600 Euro. In einem gemeinsamen Positionspapier nehmen Partner der Initiative die Politik in die Pflicht (siehe „Energieinitiative fordert spürbare Entlastungen ...“). „Es ist wie bei einem Tsunami. Das Wasser ist bereits weg und jetzt kommt zeitversetzt die erste Preiswelle. Und es wird weitere Wellen geben“, sagt Olaf Schneider. Für die MZ hat Dirk Skrzypczak mit dem EVH-Chef sowie Guido Schwarzendahl, Vorstand des Bauvereins Halle-Leuna, und Thomas Völker, Kaufmännischer Vorstand des Diakoniewerks Martha-Maria, über die Lage gesprochen.

