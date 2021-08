So haben Revolverheld und Joris die Freilicht-Konzertsaison auf der Peißnitz eröffnet

Halle (Saale)/MZ - Genau genommen vergehen noch einige Wochen, bis Stefanie Jäger heiraten wird. Ihren Junggesellinnen-Abschied aber hat die junge Frau aus Wettin-Löbejün schon gefeiert. „Das musste sein“, sagte sie am Freitagabend auf der Peißnitz. Sie und ihre Freundinnen sind Revolverheld-Fans. Die Hamburger Band hat sich auf der Freilicht-Bühne die Ehre gegeben und damit den von der Agentur Mawi-Concerts veranstalteten und von der MZ unterstützten Mitteldeutschen Kultursommer eröffnet.

Erinnerungen: Eine Besucherin fotografiert beim Revolverheld-Konzert. Annette Herold-Stolze

Revolverheld und Joris haben die Freilicht-Konzertsaison auf der Peißnitz eröffnet

Nicht zum ersten Mal waren Revolverheld in der Stadt, vielmehr habe die Band im Jahr 2004 beim Laternenfest ihr erstes größeres Konzert außerhalb von Hamburg gegeben, wie Sänger Johannes Strate erzählte. Mit „Das kann uns keiner nehmen“, einer Hymne auf die Freundschaft, hatte er das Konzert eröffnet, und viele Fans sangen von der ersten Zeile an andächtig mit. So wie Marie aus Zörbig und Gina aus Halle, die sich einen Platz recht nah an der Bühne gesucht hatten.

Gleich neben dem Zaun vor dem Konzertgelände hatten es sich Joe, Andrea, Yvonne, Marcel und Frank auf einer Picknickdecke gemütlich gemacht. Von dort konnten sie Revolverheld zwar nicht sehen, deren Musik aber ganz passabel hören. Sie seien nicht unbedingt Fans, sagte Frank, hätten aber gegen musikalische Begleitung des Abends unter Freunden nichts einzuwenden. Regelmäßige Peißnitz-Besuche seien für sie ein Muss: „Das ist doch Halles Central-Park!“

Gut gelaunt: Stefanie Jäger (M.) feierte Junggesellinnen-Abschied. Annette Herold-Stolze

Corona blieb bei den Konzerten des Kultursommers in Halle präsent

Von ihrem Platz hatten die Hallenser einen guten Blick auf den Halle-Hopper, der an diesem Abend nicht etwa Touristen auf die Saale-Insel gebracht hatte. Der Stadtrundfahrtbus war zum ersten Mal als Impfmobil genutzt worden: Unten gab es Aufklärung und Impfung, oben im Doppeldecker konnten sich die Geimpften bequem ausruhen. 14 Peißnitz-Besucher haben sich impfen lassen. Michael Mitin, stellvertretender Leiter des Impfzentrums, wollte diese Zahl gar nicht werten. „Wir verstehen uns auch als Anlaufstelle für Fragen zum Impfen. Jedes Gespräch und jede Impfung sind es wert.“

Am Sonnabend, als Joris spielte, war der Impfbus nicht noch einmal zur Stelle. Corona, die Krankheit, wegen der der Kultursommer auch jetzt erst gestartet ist, blieb aber als Thema präsent. An den Plätzen vor der Freilichtbühne bestand keine Maskenpflicht - an beiden Konzertabenden waren jeweils weniger als 1.000 Menschen da. Aber viele, die zu den Bierwagen oder zur Toilette wollten, trugen den Mund-Nase-Schutz.

Immunisierung auf der Peißnitz: Der Halle-Hopper ist zum Impfmobil geworden. Annette Herold-Stolze

Kathrin und Thomas Preissler aus Angersdorf haben sich vom Schutz vor Ansteckung außerdem nicht gleich direkt neben ihre Nachbarn gesetzt. Die Eheleute, sie Joris- und er Revolverheld-Fan, waren gleich an beiden Abenden im Konzert und am Sonntag immer noch sehr angetan.

Nicht einmal der kräftige Regenschauer am Sonnabend konnte ihre Begeisterung bremsen. Es gab kostenlose Regenponchos für die Konzertgäste und nach der Husche auch noch einen prächtigen Regenbogen. Für diesen Anblick forderte Künstler Joris sein Publikum sogar auf, weg von der Bühne in Richtung Süden zu schauen.

Der Kultursommer wird am 20. August mit Bosse fortgesetzt. Tags darauf spielt Clueso. Letzter Konzerttermin ist der 19. September mit Rea Garvey.