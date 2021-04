So gefährlich radelt Halle

Halle (Saale) - Es reicht schon ein kurzer Moment; ein verspäteter Blick in den Seitenspiegel oder einfach Unachtsamkeit und es kommt zum Knall. So geschehen am 19.?April, als ein Lkw einen Fahrradfahrer auf der Berliner Straße in Höhe Friesenstraße in Halle erfasst und schwer verletzt. Daraufhin musste der 36-jährige Fahrradfahrer im Krankenhaus behandelt werden. Es ist bereits der zweite schwere Unfall mit einem Radfahrer an diesem Tag.

Zehn Stunden früher wird, wenige Hundert Meter entfernt auf der Paracelsusstraße: Ein Fahrradfahrer von einer Straßenbahn erfasst. Der Mann will in den Morgenstunden an der Haltestelle am Wasserturm die Gleise kreuzen. Die Straßenbahn ist trotz Notbremsung zu schnell und klemmt den Mann im Gleisbett ein. Feuerwehrleute müssen den Verletzten bergen, bevor auch er ins Krankenhaus gebracht wird. Ein Blick in die Statistik des halleschen Polizeireviers zeigt: Immer wieder kommt es zu solchen und ähnlichen Unfällen mit Radfahrern in Halle. Manche davon enden tödlich. Die Statistik zeigt aber auch: In der Mehrheit der Fälle sind Fahrradfahrer die Unfallverursacher.

Radler werden übersehen

Im Jahr 2020 gab es in Halle 470 Unfälle mit Radfahrern, im Vorjahr waren es 449. Das geht aus der Unfallstatistik des Polizeireviers in Halle hervor. Von den 470 Unfällen im vergangenen Jahr wurden in 64 Prozent der Fälle (301) Fahrradfahrer leicht verletzt. In zwölf Prozent der Fälle (52) wurden sie schwer verletzt. Getötet wurde ein Radfahrer in Halle letztmalig im Jahr 2019. Damals wurde eine 20-Jährige gegenüber vom Zoo-Parkhaus von einem Lkw erfasst. Die junge Frau erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Wie im Fall der getöteten Frau als auch jüngst im April: Oft lässt sich im Nachhinein nur schwer rekonstruieren, welcher der Verkehrsteilnehmer die Schuld für den Unfall trägt. In der Polizeistatistik gibt es Zahlen zu den häufigsten Unfallursachen durch Radfahrer. In 2020 wurden etwa 59 Prozent der Unfälle (276) von Radfahrern verschuldet. Neben „sonstigen Fehlern“ ist das „Einfahren in den fließenden Verkehr“ in knapp einem Fünftel der Fälle die Hauptunfallursache, gefolgt von „falscher Straßennutzung“ (13 Prozent) und „Alkohol“ (neun Prozent). Rotlichtverstöße stehen mit sechs Prozent am Ende der Liste.

„Ob der ‚tote Winkel‘ die Ursache war, steht nicht fest“

Auch wenn die schweren Unfälle zwischen Fahrradfahrern und Lkw oder Straßenbahnen dramatisch sind, statistisch machen sie nur einen kleinen Teil der gesamten Unfälle aus. Im Jahr 2020 gab es drei Unfälle mit Radfahrern und Lkw. Davon wurden in zwei Fällen Radfahrer leicht verletzt. Im Jahr 2019 blieb die getötete Frau der einzige derartige Unfall. Warum es im Detail zu den Unfällen kommt, ist von Fall zu Fall verschieden. Die Polizei geht in ihrer Statistik davon aus, dass Radfahrende übersehen wurden. „Ob der ‚tote Winkel‘ die Ursache war, steht nicht fest“, sagt Polizeisprecher Thomas Müller auf MZ-Anfrage.

Etwas häufiger geschehen Unfälle in Verbindung mit Straßenbahnen: 2020 gab es hier vier Unfälle. 2019 waren es acht. In allen diesen Fällen wurde den Radfahrern die Schuld für den Unfall mit der Straßenbahn gegeben.

Gefahr in der „Großen Ulli“

Für die Frage, wo es in Halle die häufigsten Unfälle gibt, verweist die Polizei auf die ausgemachten Unfallschwerpunkte der Verkehrsunfallkommission in Halle. Die häufigsten Unfälle mit Radfahrern gab es demnach in den vergangenen drei Jahren an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße und Franckestraße, weil Autofahrer die Vorfahrt missachtet haben. 2020 gab es hier acht Unfälle (2019: sechs, 2018: fünf). Zu einem neuen Unfallschwerpunkt hat sich im vergangenen Jahr die Große Ulrichstraße entwickelt. Das Problem sind hier die Gleise. 2018 sind nur zwei Radfahrer in die Schienen geraten, 2019 sogar keiner. Im Jahr 2020 hat die Unfallkommission dagegen sieben dieser Unfälle aufgenommen. (mz)