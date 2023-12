Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Dichter Schnee rieselt oben auf die Bergschenke in Kröllwitz, als Konstantin Kuntzsch mit schwarzer Wollmütze und Winterjacke das Gebäude betritt. Vor dem Tresen am Eingang zieht er sich aus und streift eine weiße Kochjacke über. Die Plätze an den großen Holztischen im Restaurant „Speiseberg“ sind zwar alle noch frei. Doch der Sternekoch muss trotzdem schon zur Mittagszeit in der Küche mit der Arbeit beginnen. Denn am Abend serviert sein Team für 145 Euro pro Person ein exquisites Acht-Gänge-Menü.