Austausch, Beratung und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt der neuen Angebote im IRIS-Familienzentrum im Paulusviertel in Halle. Mit Gesprächsgruppen für Alleinerziehende und werdende Eltern reagiert die Einrichtung auf wachsende Bedürfnisse von Familien in Halle.

So erweitert ein Familienzentrum im Paulusviertel in Halle seine Angebote für Eltern

Halle (Saale)/MZ. - Seit 35 Jahren ist das IRIS-Familienzentrum in der Schleiermacherstraße 39 im Paulusviertel eine feste Anlaufstelle für Familien in Halle. Nun erweitert die Einrichtung ihr Angebot mit neuen Gesprächsformaten für getrennt- und alleinerziehende Eltern sowie einer offenen Reihe rund ums Elternwerden.