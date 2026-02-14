Beratung für Eltern So erweitert ein Familienzentrum im Paulusviertel in Halle seine Angebote für Eltern
Austausch, Beratung und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt der neuen Angebote im IRIS-Familienzentrum im Paulusviertel in Halle. Mit Gesprächsgruppen für Alleinerziehende und werdende Eltern reagiert die Einrichtung auf wachsende Bedürfnisse von Familien in Halle.
Halle (Saale)/MZ. - Seit 35 Jahren ist das IRIS-Familienzentrum in der Schleiermacherstraße 39 im Paulusviertel eine feste Anlaufstelle für Familien in Halle. Nun erweitert die Einrichtung ihr Angebot mit neuen Gesprächsformaten für getrennt- und alleinerziehende Eltern sowie einer offenen Reihe rund ums Elternwerden.