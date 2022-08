So erleben Mieter den schweren Straßenbahnunfall in Halles Altstadt

Halle (Saale)/MZ - Lars Ahrweiler ist mit seinem Hund im Garten, die Ehefrau in der Kirche, als das Unglück im Hallorenring passiert. Eine Straßenbahn der Linie 5 mit 70 Fahrgästen an Bord, in Richtung Hallmarkt unterwegs, springt in der Kurve an der Klausbrücke mit allen sechs Achsen aus den Schienen. Unkontrolliert schlittert die Tram über Fahrbahn und Fußweg. Schließlich kracht der Triebwagen in ein Mehrfamilienhaus, direkt unter das Wohnzimmerfenster der Ahrweilers.