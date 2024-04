Erik Gollenbeck spielt wieder für die Saale Bulls. Der 28-Jährige wird dem Eishockey-Oberligisten aber auch in anderer Funktion unterstützen.

So bringt sich ein Rückkehrer bei den Saale Bulls kreativ ein

Halle/MZ - Es ist immer hilfreich, wenn ein Mensch vielseitig begabt ist. Erik Gollenbeck, dessen Rückkehr nach Halle die Saale Bulls am Freitag bekanntgegeben haben, ist das sogar in mehrfacher Hinsicht.

Der Eishockey-Profi hat seine Karriere als Stürmer begonnen. 2021/22, als er erstmals für Halle spielte und mit den Bulls die Nord-Meisterschaft gewann, zeigte er aber auch Qualitäten als Verteidiger und ist das auch bei seinen Stationen in Bad Tölz und zuletzt Hamm geblieben.

Kai Schmitz bemühte sich sehr um Erik Gollenbeck

In Gollenbecks Körper fließen aber auch kreative Adern. Der 28-Jährige ist Fotograf und Grafikdesigner, wird die Bulls auch auf diese Weise verstärken. „Ich werde in der Geschäftsstelle arbeiten. Grafiken für Instagram erstellen, Sponsorenaktionen betreuen oder auch das Trikot für die neue Saison mitgestalten“, erzählt er.

Die Aussicht, sich auch abseits des Eises einbringen zu können, dort weiter an einer zweiten Karriere zu feilen, war ein Grund, warum Gollenbeck nun wieder für die Saale Bulls in der Oberliga spielt. „Dazu hat sich Kai die ganze Zeit bemüht, er wollte mich schon im vergangenen Sommer zurückholen“, erzählt der neue alte Bulle mit Verweis auf Sportchef Schmitz.

2023 zog Gollenbeck aus privaten Gründen das Angebot aus Hamm vor, diesmal entschied er sich für die Rückkehr.

Trainer Marko Raita sieht viel Potenzial in Erik Gollenbeck

Zur Freude von Kai Schmitz: „Er ist in den vergangenen zwei Jahren zu einem gestandenen Oberliga-Verteidiger gereift, war in Hamm Kapitän, menschlich ist er zudem top“, sagt der.

Auch der neue Trainer der Bulls, Marko Raita, ist angetan: „Erik hat das Potenzial ein Verteidiger zu sein, der ein komplettes Paket mitbringt. Also Qualitäten in der Defensive und der Offensive“, sagt der Finne.

Auch Gollenbeck selbst sieht sich ganz in der Rolle des Verteidigers angekommen. „Es macht mir einfach viel mehr Spaß, ich habe damit meine Aufgabe auf dem Eis gefunden“, sagt er. „Ich habe viel Erfahrung als Verteidiger sammeln können, zum Beispiel besser gelernt, wann ich meine Position halten muss.“

Diese Fähigkeiten will der gebürtige Werdauer, der in der Vergangenheit auch schon mehrere Jahre in der DEL2 aktiv war, nun wieder bei den Saale Bulls einbringen. Der Sport, das betont Gollenbeck, hat Priorität, trotz aller Begeisterung für das kreative Arbeiten.

„Ich denke, wir können wieder ganz vorn mitspielen, vielleicht sogar erneut die Meisterschaft gewinnen, so wie vor zwei Jahren. Das ist meine Wunschvorstellung“, sagt Gollenbeck über Ziele mit den Bulls. Eine passende Meistergrafik würde er gern liefern.