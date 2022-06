So bewerten Halles Hotels den touristischen Neustart mit Hindernissen

Privatreisende dürfen und werden in Halle schon wieder beherbergt. Doch für die Hotels gibt es einige Hindernisse. Warum ein Campingplatz nicht glücklich ist.

Das Dorint-Hotel in Halle begrüßt wieder Privatreisende.

Halle (Saale) - Das Minibarangebot ist derzeit nicht verfügbar, teilt das City Hotel am Wasserturm seinen Gästen mit. Denn auf Sachen in den Zimmern, die die Gäste anfassen könnten und die nicht täglich ausgetauscht werden, wird aktuell verzichtet. Es ist nur ein Detail, aber gehört doch zum Hygienekonzept, welches Häuser wie das City Hotel aktuell umsetzen müssen. Dort wird außerdem versucht, die Frühstückszeiten zu variieren, da maximal 15 Gäste gleichzeitig frühstücken dürfen. Für Privatreisende gilt außerdem die 3G-Regel. Wer nicht genesen oder geimpft ist, kann sich vor Ort für fünf Euro testen lassen - oder kostenlos gleich in der Apotheke um die Ecke.