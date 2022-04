So bereitet sich Halles Feuerwehr auf den Jahreswechsel vor

Halle (Saale)/MZ - Durch die Hauptwache am östlichen Zipfel Neustadts hallt ein Gong wie früher im Kino, kurz bevor der Film startete. Dazu kommt die Durchsage: Einsatz in der Katharinen Wohnanlage, also ganz in der Nähe. Dort befindet sich ein Bewohner in Not. Es dauert keine 90 Sekunden, dann rücken mehrere Fahrzeuge aus. „Im Regelfall müssen wir innerhalb von zwölf Minuten nach Eingang des Notrufs am Ort des Geschehens sein. Und diese Frist halten wir zumeist auch ein“, sagt Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit in der Stadtverwaltung.