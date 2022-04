So begrüßt die Universität Halle ihre rund 3.700 Erststudierenden

Buntes Gewimmel zum Welcome Day auf dem Uniplatz. Rund 3.700 „Erstis“ beginnen im Wintersemester ihr Studium an der Universität Halle.

Halle (Saale)/MZ - So bunt und voller junger Menschen war der Uniplatz lange nicht zu erleben: Zum Semesterstart hatte die hallesche Universität ihre neuen Studierenden zum traditionellen Welcome Day eingeladen, um sie willkommen zu heißen und ihnen Informationen und Tipps mit auf den Weg zu geben. Rund 3.700 neue Studentinnen und Studenten beginnen zum Wintersemester 2021/2022 ein Studium an der halleschen Alma Mater, an der aktuell insgesamt rund 21.100 junge Leute studieren.