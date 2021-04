So aufwendig ist die Restauration von Halles bröckelnden Stadtwappen

Halle (Saale) - Passanten, die den halleschen Marktplatz überqueren, schenken ihm im hektischen Alltag meist kaum Beachtung. Kein Wunder: Halles Stadtwappen am Ratshof fällt in seiner schlichten Schönheit trotz seiner Größe in der Tat kaum auf – bisher jedenfalls. Erst seitdem Planen und ein großes Gerüst das steinerne Kunstwerk verbergen, zieht es dann doch den einen oder anderen neugierigen Blick auf sich - ohne freilich preiszugeben, was dort vor sich geht.

Halles Wahrzeichen seit seiner Anbringung vor rund 70 Jahren Witterungseinflüssen ausgesetzt

Hinter der Verhüllung indes ist in diesen Tagen Peter Schöne mit seinem Team zugange. Der hallesche Restaurator verpasst dem steinernen Wappen, das 1951 vom halleschen Bildhauer Richard Horn geschaffen wurde, eine dringend nötige Kur, die bei weitem mehr ist als eine Schönheitskur.

Denn das Wahrzeichen Halles – von dem einerseits behauptet wird, es handele sich um Sonne, Mond und Sterne, während andererseits auch die Version einer Siedepfanne mit Salzkristallen ihre Berechtigung hat – ist seit seiner Anbringung vor rund 70 Jahren tagtäglich verschiedensten Witterungseinflüssen ausgesetzt. Und während 1993 die Fassade des Ratshofes eine neue Dämmung erhalten hat, wurde bisher das 4,70 mal 2,10 Meter große Kunstwerk stets nur notdürftig gesichert.

Das steinerne Wappen am Ratshof hat Richard Horn 1951 geschaffen. Foto: Meinicke

Riesige Risse am Stadtwappen Halles

Nachdem 2016 größere Schäden bekanntgeworden und im Laufe der Zeit auch kleinere lose Bruchstücke herabgefallen sind, hat Schöne im Auftrag der Stadt immer wieder Notsicherungen an dem Kunstobjekt aus Muschelkalk vorgenommen.

Es gab teilweise bis zu eineinhalb Zentimeter große Risse Peter Schöne, Restaurator.

Sein Unternehmen bekam bei der 2020 erfolgten Ausschreibung den Zuschlag. „Gesucht wurde eine Firma, die Gerüstarbeiten ohne Fassadenkontakt durchführen kann“, so Schöne, dessen traditionsreiches Unternehmen auf Sanierungsarbeiten an zahlreichen halleschen Gebäuden wie Dom-Altar, Landgericht und Marktkirche sowie auf den Stadtgottesacker verweisen kann.

Verbindungsklammern und so genannte Dollen sind stark korrodiert.

Eisenklammern und Dollen halten einzelnen Segmente des tonnenschweren Wappens zusammen

Nun also soll Halles Wappen, das aus rund 250 Millionen Jahre altem Trias-Gestein gehauen wurde, konserviert werden. „Zunächst mussten die losen Teile, die bis zu zwei Zentimeter vom Baugrund abstanden, sichergestellt und für die spätere Zuordnung nummeriert werden“, erläutert Schöne und zeigt auf mehrere auf dem Gerüst liegende Teile, die bis zu 30 Kilogramm wiegen und jeweils mit einer Ziffer gekennzeichnet sind. Dank der Fixierung mit Edelstahldübeln kommen die Teile passgenau wieder an ihren alten Platz.

Laut Schöne halten Eisenklammern und so genannte Dollen die einzelnen Segmente des tonnenschweren Wappens zusammen. „Im Laufe der Jahrzehnte sind die Metallteile korrodiert und haben den harten Stein teilweise regelrecht weggesprengt“, so der Fachmann. Die Klammern und die dübelartigen Dollen werden nun durch Schöne, der von Restaurator Detlev Kuhn unterstützt wird, entrostet und erhalten einen Korrosionsschutz. Auf der Suche nach Metallverbindungen unter dem Stein setzen die Restauratoren auch einen Metalldetektor ein.

Abgelöste Teile werden nummeriert, um das Wiederanbringen zu erleichtern.

Teile des Stadtwappens aus Material des alten Rathauses vor dem zweiten Weltkrieg?

Eine der Dollen, so Schöne, habe dabei eine etwas untypische Form. „Gut möglich, dass sie noch aus dem Alten Rathaus, das im Krieg zerstört und Ende der 1940-erJahre abgetragen wurde, stammt“, mutmaßt Schöne. „Es sieht aus wie ein wiederverwendetes Teil eines barocken Gitters“, so der Restaurator.

Schließlich sei Baumaterial nach dem Krieg knapp gewesen, da sei man vielleicht im Bauschutt des zerstörten Alten Rathauses fündig geworden. „Bewiesen ist das aber nicht“, so Schöne. Ende Mai sollen alle Arbeiten, zu denen auch das Füllen der Fugen mit Epoxidharz und das Verfugen mit farblich abgestimmtem Ergänzungsmörtel gehört, beendet sein. Dann werden die Hüllen am Ratshof fallen, und es lohnt sich wieder ein Blick auf Halles steinernes Wappen. (mz/Katja Pausch)